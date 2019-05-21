أسباب صادمة عن انتحار السيدات في رمضان بمعتقلات الحوثي

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أقدم عدد من النساء بمعتقلات الحوثى فى اليمن على الانتحار فى شهر رمضان، وذلك بسبب التعامل معهن بشكل غير آدمى وأخلاقى  من قبل الحوثيين.

وأعلنت منظمة حقوقية يمنية، تزايد حالات انتحار لنساء المحتجزات في معتقلات ميليشيات الحوثي حيث تم تسجيل 4 حالات انتحار.

 كما أوضحت المنظمة أنها وثقت حالتي انتحار لامرأتين الأولى في سجن سرى خاص بالميليشيات، والثانية في قسم النساء في السجن المركزي بصنعاء خلال شهر رمضان.

وقالت إنها وثقت في وقت سابق حالتي انتحار لامرأتين في معتقلات الحوثيين وكذلك تسع حالات شروع بالانتحار.

وأشارت إلى أنها تلقت استغاثات من النساء المعتقلات في قسم النساء بالسجن المركزي لإيقاف الانتهاكات بحقهن، لكن الحوثيين رفضوا الاستجابة للمناشدات الإنسانية في الكف عن هذه الممارسات التي تنتهك آدمية الضحايا من النساء ودفع بعضهن للانتحار جراء ما يتعرض له من تعذيب وانتهاكات جنسية والتلاعب  بسمعتهن.


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