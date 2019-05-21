  • الثلاثاء 21 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:49 ص
بحث متقدم
المجلس العسكري السوداني

المجلس العسكرى يرفض تعيين مدني لحكم السودان

أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

الطيب: المساواة بين الرجل والمرأة ليست عدلاً

الجار الله

الجار الله: نرحب بجيوش أمريكا

طائرة بدون طيار

هجوم جوى جديد على السعودية

السفير معصوم مرزوق

مفاجأة مدوية بشأن الإفراج عن معصوم مرزوق

خالد الجندي

الجندي: هذه العبادة مكروهة وتورطك مع الله

فجر السعيد

إعلامية كويتية عن انهيار الدراما: رجعت لأفلام إسماعيل يس

الدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

محمد صلاح

رسميا .. ريال مدريد يتواصل مع "صلاح"

منير مكرم

نقل فنان كبير للمستشفى في حالة خطرة .. ومنير مكرم يطلب الدعاء له

شاهد.. أول ظهور لسهير البابلي بعد خبر وفاتها

آخر الأخبار

الفنانة سهير البابلي
الفنانة سهير البابلي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

شاهد.. أول ظهور لزعيم "داعش" منذ 5 سنوات

#

أول ظهور لـ«بسمة» بعد طلاقها من عمرو حمزاوي

#

بالفيديو.. أول ظهورلـ«خالد يوسف» للرد على الفيديو الإباحي

#

بالصور.. شهيرة وسهير رمزي تخلعان الحجاب

وفاة

وعكة صحية

إسعاد يونس

سهير البابلي

ظهرت الفنانة سهير البابلي، بعد تعرضها لوعكة صحية وترددت أنباء عن وفاتها، حيث نشرت زميلتها الفنانة إسعاد يونس عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو لزيارة جمعت بينهما.

وقالت الفنانة سهير البابلي خلال مقطع الفيديو: "أنا كويسة جدًا وإن شاء الله هشتغل مع إسعاد بعد العيد".

 ومن جهتها أكدت الفنانة إسعاد يونس أنهما يحضران لعمل بالفعل.

وكان المخرج "عمر زهران" نشر بعض الصور أول أمس الأحد برفقة الفنانة سهير البابلي في المستشفى وكتب: "كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح وأيقونة الفن.. الرائعة دوما سهير البابلي".
شاهد الفيديو..

 https://www.instagram.com/p/BxswiiPBHJ-/?utm_source=ig_embed

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» روسيا تكشف عن توجه جديد لـ"داعش"
» الكهرباء تعلن اليوم أسعار فواتيرها الجديدة
» بالفيديو.. نصائح لمرضى السكر في رمضان
» انتحار قهوجى فى الفيوم بطريقة مروعة
» وفاة لاعب سعودي في دورة رمضانية
» نقل فنانة شهيرة إلى المستشفى بعد قفزها من أعلى سيارة نقل
» رئيس الزمالك يتهم شخص أهلاوي: بيفسد علاقتي الطيبة بيك يا خطيب
» فنانة شهيرة عن أدوارها الجريئة: دي أحلى أفلامي ومش خجلانة
» مصطفى قمر ينشر صورة ابنته لأول مرة .. هل تشبهه؟
» مفاجآت صادمة في وفاة طفل أنجبه أب من ابنته سفاحا بالبساتين
» فنانة شابة: تصرفت بـ"قلة أدب" مع خالتي الفنانة الشهيرة لهذا السبب

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان