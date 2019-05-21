شاهد.. أول ظهور لسهير البابلي بعد خبر وفاتها

21 مايو 2019 - 10:34 ص

ظهرت الفنانة سهير البابلي، بعد تعرضها لوعكة صحية وترددت أنباء عن وفاتها، حيث نشرت زميلتها الفنانة إسعاد يونس عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو لزيارة جمعت بينهما.



وقالت الفنانة سهير البابلي خلال مقطع الفيديو: "أنا كويسة جدًا وإن شاء الله هشتغل مع إسعاد بعد العيد".



ومن جهتها أكدت الفنانة إسعاد يونس أنهما يحضران لعمل بالفعل.



وكان المخرج "عمر زهران" نشر بعض الصور أول أمس الأحد برفقة الفنانة سهير البابلي في المستشفى وكتب: "كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح وأيقونة الفن.. الرائعة دوما سهير البابلي".

شاهد الفيديو..



https://www.instagram.com/p/BxswiiPBHJ-/?utm_source=ig_embed

