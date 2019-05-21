موسى: هذا جرس إنذار لأمر خطير يحدث نهاية الشهر

21 مايو 2019 - 10:21 ص

عقب الإعلامي أحمد موسى، على استهداف الحوثيين مكة المكرمة بصاروخ قائلا: "يا للهول"، ربنا يحمي مصر وبلاد الحرمين الشريفين"، مشدًدا على أن الهجمات الإرهابية على السعودية جرس إنذار.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلا: "ما يحدث في السعودية أمر خطير، وهو ما دفع خادم الحرمين الشريفين إلى دعوة قادة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي إلى حضور قمتين في مكة المكرمة نهاية هذا الشهر، من أجل مواجهة الإرهاب".

وتابع الإعلامي قائلا: "بيت الله الحرام له رب يحميه، متابعًا: "تخيلوا لا قدر الله لم يستطع الدفاع الجوي السعودي إيقاف تلك الصواريخ ووصلت إلى مكة المكرمة، في ظل تواجد ملايين المعتمرين في شهر رمضان الكريم" مشيرًا إلى أن الدفاع الجوي السعودي أسقط تلك الصواريخ.