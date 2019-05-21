  • الثلاثاء 21 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:37 ص
بحث متقدم
المجلس العسكري السوداني

المجلس العسكرى يرفض تعيين مدني لحكم السودان

أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

الطيب: المساواة بين الرجل والمرأة ليست عدلاً

الجار الله

الجار الله: نرحب بجيوش أمريكا

طائرة بدون طيار

هجوم جوى جديد على السعودية

السفير معصوم مرزوق

مفاجأة مدوية بشأن الإفراج عن معصوم مرزوق

خالد الجندي

الجندي: هذه العبادة مكروهة وتورطك مع الله

فجر السعيد

إعلامية كويتية عن انهيار الدراما: رجعت لأفلام إسماعيل يس

الدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

محمد صلاح

رسميا .. ريال مدريد يتواصل مع "صلاح"

منير مكرم

نقل فنان كبير للمستشفى في حالة خطرة .. ومنير مكرم يطلب الدعاء له

روسيا تكشف عن توجه جديد لـ"داعش"

عرب وعالم

داعش
داعش

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

روسيا: قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "مسيَّسة"

#

المفاجأة تقترب.. تحديد مكان البغدادي بعد ظهوره الأخير

#

«داعش» يعلن قيام «ولاية الهند»

#

"داعش" يعلن اقامة ولاية جديدة في الهند

أعلن الأمن الروسي عن تحركات جديدة للتنظيم الإرهابي "داعش"، في المناطق الشمالية بالقرب من حدود بلدان الدول المستقلة.

وأكد مدير جهاز الأمن الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن قرابة 5 آلاف مسلح من فرع "ولاية خراسان" التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي يتمركزون في المناطق الشمالية من أفغانستان.

وقال بورتنيكوف: "يثير قلقنا انتقال المجموعات الإرهابية إلى المناطق الشمالية من أفغانستان المحاذية لبلدان رابطة الدول المستقلة. ففي تلك المناطق يتمركز 5 آلاف مسلح من "ولاية خراسان" فرع "داعش".

وأضاف: "حصلنا على معلومات موثوقة حول ممارسة المجرمين لطرق وأساليب جديدة لأنشطة تخريبية، حيث يملك المجرمون مواد وتكنولوجيا وبنية تحتية لإنتاج الأسلحة الكيميائية والسموم الحيوية، كما تستخدم الطائرات المسيرة كوسيلة للنقل".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» روسيا تكشف عن توجه جديد لـ"داعش"
» الكهرباء تعلن اليوم أسعار فواتيرها الجديدة
» بالفيديو.. نصائح لمرضى السكر في رمضان
» انتحار قهوجى فى الفيوم بطريقة مروعة
» وفاة لاعب سعودي في دورة رمضانية
» نقل فنانة شهيرة إلى المستشفى بعد قفزها من أعلى سيارة نقل
» رئيس الزمالك يتهم شخص أهلاوي: بيفسد علاقتي الطيبة بيك يا خطيب
» فنانة شهيرة عن أدوارها الجريئة: دي أحلى أفلامي ومش خجلانة
» مصطفى قمر ينشر صورة ابنته لأول مرة .. هل تشبهه؟
» مفاجآت صادمة في وفاة طفل أنجبه أب من ابنته سفاحا بالبساتين
» فنانة شابة: تصرفت بـ"قلة أدب" مع خالتي الفنانة الشهيرة لهذا السبب

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان