الجندي: هذه العبادة مكروهة وتورطك مع الله

21 مايو 2019 - 09:55 ص

أكد خالد الجندي، من علماء الأزهر الشريف، أن النذر عبادة مكروهة في الإسلام، موضحًا أن الإنسان عندما ينذر شيئا فإنه يكلف نفسه بأمر لم يكتبه الله عليه.



وأضاف "الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" عبر فضائية "دي إم سي"، أن من ينذر بأمر ما، ولم يوفيه فإنه دين في رقبته إلى يوم القيامة.



وتابع الجندي قائلا: "متورطوش نفسكم مع ربنا، اعملوا الخير من غير ما تنذروا".

