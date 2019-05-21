الطيب: المساواة بين الرجل والمرأة ليست عدلاً

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أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

إيمان هاني

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أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن المساواة بين الرجل والمرأة ليست عدلاً، ويعتبر نوعًا من العناد.

وأضاف "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على "المصرية"، أن الطبيعية لا تنشأ جنسين مختلفين، ليكونا لهما طبيعة عمل ومهام واحدة، والمساواة في هذه الحالة تعتبر "لجاجة" فارغة، وهذا رأي الأديب الراحل عباس العقاد.

 وأوضح شيخ الأزهر أن الثقافة الغربية قبل المعاصرة، كانت أقرب لرؤية المساواة الصحيحة بين الرجل والمرأة، وكانت أقرب للمفاهيم الإسلامية في هذا الأمر، ولكنها تغيرت مع مرور الوقت.

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