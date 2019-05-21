» وفاة لاعب سعودي في دورة رمضانية

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توفي لاعب كرة قدم  سعودي أثناء لعبه دورة رمضانية بمحافظة جازان جنوب المملكة، أمس الإثنين.

وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، كان اللاعب الشاب حيدر مغفوري، أشعر بالتعب خلال المباراة التي أقيمت في ساعة مبكرة من يوم الإثنين، وطلب تغييره بلاعب آخر قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة عقب تعب وإجهاد وضيق في التنفس.

وقال مقربون من الشاب الثلاثيني، إن فرق الهلال الأحمر حضرت لموقع المباراة وقدمت الإسعافات الأولية له ونقلته لمستشفى الملك فهد المركزي لكنه فارق الحياة، وأشارت المعلومات إلى أن اللاعب المغفوري لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.


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