مفاجأة مدوية بشأن الإفراج عن معصوم مرزوق

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كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل الإفراج عن السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير الأمن العام.

 وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" مساء أمس: "النائب العام أفرج عن المتهمين، لكن القضية ما زالت مستمرة، ولم تحفظ".

وتابع الإعلامي: "يوميا يحدث إفراج وإخلاء سبيل متهمين، فالنائب العام هو صاحب القرار، ولا يتعرض لضغط من أي منظمات حقوقية، أو غيرها".

وأكد موسي أن النيابة ما زالت تنظر القضية، وكل الاحتمالات واردة، ويجب ألا يتدخل أحد في عمل النيابة"، نافيًا ما ردده البعض حول حفظ القضية.

 شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=Eq8vzy6SUJo

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