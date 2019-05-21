» مفاجآت صادمة في وفاة طفل أنجبه أب من ابنته سفاحا بالبساتين

كشفت تحقيقات النيابة العديد من المفاجآت الصادمة في قضية وفاة طفل أنجبه نجار مسلح من ابنته بعد علاقة غير شرعية جمعتهما بالبساتين.





تبين من التحقيقات أن الأب أقام علاقة غير شرعية مع ابنته منذ ما يقرب من عامين، بعدما أقامت بالشقة معه بعد انفصاله عن والدتها، حيث أصر على أن تمكث معه الفتاة بالمنزل مقابل أن تأخذ طليقته الولدين للإقامة معه.





وكشفت التحريات التي أجريت بمعرفة المقدم على فيصل، رئيس مباحث البساتين، أن الأب علل تمسكه بإقامة ابنته معه بداعي أنه يحتاج إلى من يتولى أموره ورعايته بعدما انفصل عن زوجته.





وأوضحت التحقيقات أنه بعد معاشرة الأب "خالد. ع" 46 سنة، نجار مسلح، لابنته، 18 سنة، تعرضت الفتاة لوعكة صحية فلمحت لوالدها أن تكون تلك هي علامات الحمل، إلا أنه لم يكترث، إلى أن وضعت الابنة طفلها منذ 4 شهور، وأصر الأب أن يظل سر الطفل مكتومًا حتى لا يفتضح أمره أمام الجيران.





ولفتت التحريات إلى أن الطفل تعرض لأزمة صحية شديدة، لفظ على إثره أنفاسه الأخيرة، ما أوقع الأب في أزمة، حيث إنه لم يستخرج له شهادة ميلاد، ودفنه يستوجب الحصول على تصريح من الجهات المعنية، وعندما حاول استخراجه بعدة طرق ملتوية فشل.





حمل نجار المسلح جثة الطفل مغطاة، وذهب بها إلى قسم شرطة البساتين، وعندما قابل أحد ضباط المباحث قال: "عايز أدفن جثة الواد ده"، وبعد سؤاله عن هوية الأم حاول الأب التحايل على رجال المباحث، فأشار إلى أن الطفل أنجب نتيجة علاقة غير شرعية "عابرة" مع سيدة لم يعرف بياناتها أو مسكنها "كانت علاقة طياري.. وجت رمت لي الواد بعد وفاته ومشيت"، حسب التحريات.





بتضييق الخناق على الأب؛ أقرّ أن الطفل نتيجة علاقة غير شرعية أقامها مع ابنته ،وبالفحص تبينت صحة أقوال المتهم، وتم توجيه مأمورية بقيادة الرائد أحمد مصلح، ورامي الجمل معاوني المباحث، وضبطت الفتاة.





وأكدت الفتاة حديث والدها، بأنه كان يجبرها على إقامة علاقة غير شرعية معه على مدار عامين، مستغلا في ذلك انفصال والدته عنه وإقامته بمفردها معه طيلة هذه الفترة.



