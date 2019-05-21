» فنانة شابة: تصرفت بـ"قلة أدب" مع خالتي الفنانة الشهيرة لهذا السبب

أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة ناهد السباعي عن قيامها بتصرفات غير لائقة مع خالتها الفنانة رانيا فريد شوقي ، وذلك بعد حدوث خلاف بين الأخيرة و ناهد فريد شوقي.
وقالت في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة" : "حدث خلاف بين أمي وخالتي زي أي اتنين اخوات بيختلفوا وأنا كنت قليلة الأدب جدًا مع خالتي (رانيا فريد شوقي) .. وأنا بعتذرلها وبتمنى تقبل اعتذاري".
وأضافت: "مشكلتي إني مريضة بأمي .. وحتى لما بيحصل بينها وبين إخواتي خلاف بروح أتخانق معاهم لكن مظنش إن خالتي شايلة مني .. وأعتقد إنها قبلت اعتذاري".
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