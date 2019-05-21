بطل فيلم "ويل سميث" الجديد: تحيا مصر 3 مرات

ونشر "مينا" فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، وقال فيه: "يا أهل مصر أهلًا، أنا متحمس جدًا عشان تشوفوا فيلم علاء الدين من إنتاج شركة ديزني".

ونشر "مينا" فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، وقال فيه: "يا أهل مصر أهلًا، أنا متحمس جدًا عشان تشوفوا فيلم علاء الدين من إنتاج شركة ديزني".