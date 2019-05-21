حادث مروع لنجم الأهلي .. سيارته تصطدم بمقطورة

21 مايو 2019 - 05:30 ص

نجا أحمد ياسر ريان - نجم الأهلي المعار للجونة - من حادث مروع ، وذلك بعد اصطدام سيارته بمقطورة على طريق رأس غارب.



وكان "ريان" مستقلا سيارته على طريق البحر الأحمر الاثنين قبل الإفطار رفقة زميله بفريق الجونة أحمد أباظة، والإنجليزي ويل رويال المعد البدني للفريق ، قبل أن يصطدم بسيارة مقطورة، ما أدى إلى انفجار الإطار الخاص بسيارة اللاعب، واختلت عجلة القيادة بين يديه، إلا أن القدر كان رحيما باللاعب، ولم يتعرض لأي إصابات.



كما نجا من كانوا معه بالسيارة ، واطمئن عليهم حمادة صدقي - المدير الفني للفريق - فضلا عن مشاركتهم في التدريبات بشكل طبيعي.

