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بدء من يوليو المقبل..

الكهرباء تكشف تفاصيل الزيادة الجديدة فى الأسعار

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فواتير الكهرباء
فواتير الكهرباء

المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل الزيادة الجديدة في الأسعار، موضحًا أن الأسعار سترتفع اعتبارا من يوليو المقبل.
وقال "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن تفاصيل تحريك أسعار شرائح الكهرباء سيتم الإعلان عنها رسميا غدًا في مؤتمر صحفي، لافتًا إلى أن الزيادة ستكون في فواتير شهر أغسطس.
وأشار إلى أنه لم يحدث تخفيف في أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان، لأن الشبكات أصبحت أقوى بعد تطويرها، مشيرًا إلى أنه تم صرف 22 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع، كما تم صرف 47 مليار جنيه لتطوير شبكات النقل خلال 4 سنوات فقط خاصة في الصعيد.
وتابع: " لدينا احتياطي في الكهرباء حوالي 25 %"، موجها رسالة للمواطنين قائلًا: " نطمئن الجميع لا يوجد تخفيف أحمال وفي حالة انقطاع الكهرباء يرجى الاتصال برقم 121 لحل المشكلة، كما يوجد فرق طوارئ لمتابعة الأعطال".
وتعقد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدًا، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن التعريفة الجديدة لأسعار بيع الكهرباء للعام المالي 2020-2019، المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو القادم.


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