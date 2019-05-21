» مفاجأة.. رئيس الزمالك يدعو "الخطيب" لنهائي الكونفدرالية

21 مايو 2019 - 02:50 ص

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، دعوات إلى إدارة الأهلي واللجنة الأولمبية المصرية، لحضور مباراة الإياب من الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية.



وتابع رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية، أنه يرغب في جمع كل مسؤولي الأندية والهيئات الرياضية المصرية في المباراة المقبلة لفريقه.

