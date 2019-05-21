هذه حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال عيد الفطر

كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال عيد الفطر .



وأكد "رسلان"عبر مداخله هاتفية لبرنامج"حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن كل ما يتردد في هذا الشأن عار تماما من الصحة ومجرد إشاعات مغردة .

