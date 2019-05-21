» حفيدة فريد شوقي تكشف حقيقة إلغاء زفافها

حلّت الفنانة ناهد السباعي ضيفة في الموسم الثالث من برنامج «شيخ الحارة» للإعلامية بسمة وهبة، على فضائية «القاهرة والناس».



وخلال الحلقة، سُئلت ناهد عن أسباب انفصالها عن خطيبها قبل الزواج بأيام، فقالت: «اللى حصل إن في خناقة حصلت قدام والدتي في الشارع، كان عصبي، وده مينفعش يحصل».

