» حفيدة فريد شوقي تكشف حقيقة إلغاء زفافها

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الفنانة ناهد السباعي

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حلّت الفنانة ناهد السباعي ضيفة في الموسم الثالث من برنامج «شيخ الحارة» للإعلامية بسمة وهبة، على فضائية «القاهرة والناس».
وخلال الحلقة، سُئلت ناهد عن أسباب انفصالها عن خطيبها قبل الزواج بأيام، فقالت: «اللى حصل إن في خناقة حصلت قدام والدتي في الشارع، كان عصبي، وده مينفعش يحصل».
وأضافت: «هو كويس وأهله ناس محترمة، وطلبوا يمشوا الفرح عشان سمعتي، قالولي عدي المشكلة دي عشان سمعتك».
وتابعت: «أنا زي أي بنت نفسي أتجوز، لكن أنا ضد إني أبقى مش مرتاحة».


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