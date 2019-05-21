» انهيار فنانة شهيرة بسبب مقلب "رامز في الشلال"

وقعت الفنانة شيرين رضا ضحية حلقة، الاثنين، من برنامج «رامز في الشلال»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر».



وعند بداية المقلب، سقطت الفنانة شيرين رضا من جسر كانت تصور أعلاه مشاهد لأحد المنتجات «الوهمية»، ثم سقطت في المياه مستنجدة بفريق البرنامج لإنقاذها من الغرق.

وعند بداية المقلب، سقطت الفنانة شيرين رضا من جسر كانت تصور أعلاه مشاهد لأحد المنتجات «الوهمية»، ثم سقطت في المياه مستنجدة بفريق البرنامج لإنقاذها من الغرق.