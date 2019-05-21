  • الثلاثاء 21 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:14 ص
بحث متقدم
سهير البابلي

الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ«سهير البابلي»

تعبيرية

يرتكبون الجرائم.. ويلهجون: اللهم إنى صائم

البرلمان

البرلمان يجهز بشرى للأطباء.. بدل العدوى 1000 جنيه

أرشيفية

سر انخفاض البطالة لأدنى مستوى منذ 20 عامًا

أرشيفية

الحقيقة الكاملة وراء شائعة «بشاير البطيخ المسرطنة»

أرشيفية

لماذا رفض تزويج ابنته لابن الخليفة وخطبها لآخر بدرهمين؟

عبدالخالق عبدالله

أمريكا تحدد 35 ألف هدف إيراني سيتم تدميرهم بشكل انتقائي

الملك سلمان

موجز الملك سلمان اليوم.. تبرع سخي وأمر ملكي جديد

فتاة

جلست بجوار والدها بملابسها الداخلية فوقعت الكارثة

الخادمة

الكويت تفجر مفاجأة والفلبين تُكذب وترفع دعوى جنائية

بالفيديو..

الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ«سهير البابلي»

آخر الأخبار

سهير البابلي
سهير البابلي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

ظهور فنانة شهيرة بالمستشفى .. و مخرج يطلب الدعاء لها

#

تدهور الحالة الصحية لـ«عادل إمام» ودخوله المستشفى سرًا

#

الكشف عن تطورات جديدة للحالة الصحية لـ فيفي عبده

#

تردي الحالة الصحية لـ«سيرغي سكريبال»

كشف المخرج الفنان عمر زهران، عن آخر التطورات الصحية للفنانة القديرة سهير البابلي.
وقال زهران عبر مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن الفنانة سهير البابلي بخير وبصحة جيدة، منوها بأن الفنانة دخلت المستشفى بصدد إجراء بعض الفحوصات الطبية فقط.
وتابع: "الفنانة تركت المستشفى وهي في منزلها الآن وبصحة جيدة، وأشكر جمهورها من كافة أنحاء العالم العربي الذي أطمأن على حالة الفنانة سهير البابلي الصحية من خلال الاتصالات الهاتفية".


 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل فتاة باشتباك مسلح في ميانمار
» الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ«سهير البابلي»
» إيران ترفع إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب إلى 4 أضعاف
» حماس تطالب الدول العربية بهذا الأمر الهام
» صراع بين مانشستر وآرسنال على ضم «زياش»
» "حماس" تطالب الدول العربية بعدم المشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية
» يد الأهلي تتأهل إلى نهائي كأس مصر
» شيخ الأزهر: المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ضد الطبيعة
» نجاة ثلاثي الجونة من الموت
» السعودية تعلن اعتراض صاروخين للحوثيين باتجاه مكة
» أبطال آسيا.. العين يسقط أمام استقلال طهران

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

بيليه - 39 %
مارادونا - 37 %
ميسي - 24 %
اجمالى المصوتين:624

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان