» إيران ترفع إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب إلى 4 أضعاف

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أعلن متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، الإثنين، زيادة حجم إنتاج بلاده من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى 4 أضعاف، عقب وقف طهران بعض التزاماتها بالاتفاق النووي مع الغرب.
وأوضح كمالوندي في تصريح صحفي، أنه اعتبارا من اليوم، رفعت إيران معدل الانتاج من اليورانيوم المخصب ذو النسبة 3.67 بالمئة لأربعة أضعاف.
وأكد المتحدث أن بلاده لا تريد الانسحاب من الاتفاق النووي ولا انتهاكه، مضيفا: "قمنا برفع طاقة إنتاج اليورانيوم المخصب ذو النسبة 3.67 في منشأة ناتانز إلى أربعة أضعاف (300 كغ)".
ولفت إلى أن رفع الإنتاج جاء تنفيذا لقرار اتخذه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يوم 8 مايو/ أيّار (الحالي).
وأضاف كمالوندي: "حاليا اتخذنا قرارين بموجب المادة الـ 26 من الاتفاق النووي، وإضافة إلى هذا سنقوم باتخاذ خطوتين أخريين، وآمل أن تفي الدول الأوروبية بتعهداتها خلال 60 يوما، ولا نضطر لاتخاذ إجراء آخر".
والأسبوع الماضي، أعلنت طهران تعليق بعض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي، وهددت بإجراءات إضافية، خلال 60 يوما، في حال لم تطبق الدول الأخرى التزاماتها.
وجاء إعلان طهران في ذكرى مرور عام كامل على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا.
ومنذ الانسحاب الأمريكي، ترفض طهران التفاوض على اتفاق جديد، خاصة في ظل إعلان بقية الأطراف مرارا التزامها بالاتفاق.‎ 

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