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البرلمان يجهز بشرى للأطباء.. بدل العدوى 1000 جنيه

الحياة السياسية

البرلمان
البرلمان

حسن علام

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الأطباء

بدل العدوى

سد العجز

1000 جنيه

جدد برلمانيون مطالبهم بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 1000 جنيه شهريًا؛ لتحسين مرتباتهم ولتحفيزهم وكذلك للمساعدة على سد العجز في عدد الأطباء والتمريض، وسط انتقادات لثباته عند 19 جنيهًا شهريًا منذ 40 سنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية، لمناقشة توصيات اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020 فيما يخص قطاع الصحة.

إبراهيم خليف، عضو مجلس النواب، قال إن الأطباء من حقهم الحصول على بدل عدوى مرتفع؛ نظرًا للمخاطر الجمة التي تواجههم، مضيفًا أن المبلغ الذي يحصلون عليها حاليًا ضئيل جدًا، على حد وصفه.

وأضاف «خليف»، في تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أنه لا يوجد مانع لدى البرلمان من الموافقة على حصول الأطباء على ألف جنيه كبدل عدوى، بل ويجب على الدولة تنفيذه في أقرب وقت.

أما، الدكتور سمير على توني، عضو مجلس نقابة الأطباء، قال إن «النقابة ستسلك كل الطرق والسبل القانونية المشروعة في سبيل الحصول على بدل العدوى، الذي وصفه بأنه حق أصيل لجميع الأطباء، لما يواجهونه من صعوبات ومشكلات أثناء أداء عملهم».

وأشار، في تصريحات لـ«المصريون»، إلى أن «المريض يتعرض للعدوى مرة واحدة، بينما الطبيب معرض لها خلال الـ24 ساعة، فالطبيب قد يُنقل إليه أكثر من مرض نتيجة العدوى، وقد يشفى المريض من مرضه بينما الدكتور مصاب».

فيما، قال الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن بدل العدوى يُعتبر حقًا أصيلا لكل الأطباء، مضيفًا أنه على الرغم من أن الأطباء هم أكثر الفئات عرضه للعدوى، فإنهم الوحيدون الذين لا يحصلون على بدل للعدوى مناسب.

وأوضح لـ «المصريون»، أن "النقابة عليها بذل ما بوسعها من أجل حث الدولة على إقرار بدل عدوى الأطباء»، مشيرًا إلى ضرورة «تشكيل جبهة تدافع عن حقوق الأطباء ومطالبهم بخلاف النقابة، خاصة أن بعض أعضاء النقابة الحاليين يسعون إلى تحقيق الشو».

وطالب بتوحيد كافة الجهود وتنحيه جميع الخلافات خلال تلك الفترة؛ من أجل تحقيق المطالب المشروعة للأطباء، مضيفًا: «الأطباء تقريبًا هي النقابة الوحيدة التي ليس لها بدل عدوى، رغم أنهم أكثر الفئات عرضه للعدوى، ما يعتبر أمر غير منطقي».

من جانبها، طالبت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 1000 جنيه شهريا، منتقدة ثباته عند 19 جنيها شهريا منذ 40 سنة.

وأضافت، في كلمتها خلال اجتماع اللجنة، أن «بدل العدوى لا يليق بثباته عند 19 جنيها منذ 40 سنة، وقد حكمت المحكمة بألف جنيه بدل عدوى، وهذا لخدمة المواطنين، فالأطباء يستقيلون ويسافرون للخارج، والناس لا يجدون أطباء في المستشفيات والوحدات الصحية، بدل العدوى أقل حاجة يكون ألف جنيه، لتحسين مرتب الطبيب الصغير، حتى يجد المريض طبيب».

بدوره، شدد عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشؤون الصحية، على ضرورة تغطية عجز الأطباء بالتعاقد مع أطباء المعاش، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لشركات الأمن والنظافة.

وكانت نقابة الأطباء، تقدمت بمشروع تعديل على قانون 14 لمجلس النواب، لرفع قيمة بدل العدوى منذ شهر مايو من العام الماضي، كما تقدمت أيضًا بمطالبات للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، لاستخدام حقه القانوني الذي يُتيح له رفع قيمة بدل العدوى.


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