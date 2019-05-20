» نجاة ثلاثي الجونة من الموت

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الجونة

تعرض الثلاثي أحمد ياسر ريان وأحمد أباظة لاعبا فريق الجونة، ومعهما الإنجليزي ويل رويال المعد البدني، اليوم الإثنين، لحادث تصادم على طريق رأس غارب.

وجاء الحادث بعد أن تسبب انفجار إطار سيارة أحمد ياسر ريان، في اصطدامها بمقطورة على طريق رأس غارب في الخامسة والنصف عصراً، وأنقذت العناية الإلهية اللاعبين والمعد البدني للفريق، دون تعرضهم لأي إصابات.

واطمأن مسؤولو الجونة والجهاز الفني واللاعبين على ريان وأباظة وويل رويال فور علمهم بالحادث، وينتظم الثلاثي بشكل طبيعي في مران اليوم.

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة من 32 مباراة وتتبقي له مباراتان في الدوري.


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