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أبطال آسيا..

الهلال السعودي يتعادل إيجابيا مع الدحيل القطري

الرياضة

الهلال
الهلال

أمير سعد

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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، نتيجة مباراة الهلال السعودي أمام الدحيل القطري، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم الإثنين على استاد "عبد الله بن خليفة فى الدوحة"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

افتتح يوسف العربي التهديف لصالح الدحيل القطرى فى الدقيقة 15 من زمن المباراة، ثم أدرك بافيتيمبي جوميز التعادل للهلال السعودى فى الدقيقة 29 من زمن اللقاء.

وفى الشوط الثاني أضاف جوميز الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 55، قبل أن يتعادل الدحيل فى الوقت القاتل عن طريق خالد منير فى الدقيقة 90 .

وبهذه النتيجة يصل الهلال للنقطة 13 فى صدارة المجموعة الثالثة، بينما يرتفع رصيد الدحيل عند 9 نقاط فى الوصافة.

وكان الهلال السعودي قد نجح فى التأهل  مبكرا إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا بعد أن جمع 13 نقطة من أصل 6 مباريات، حقق الفوز في 4 منها، وتعادل فى واحدة وتعرض لخسارة وحيدة كانت أمام استقلال طهران.

كما نجح الدحيل فى حجز بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثالث، بعد أن جمع 9 نقاط من فوزين و3تعادلات وخسارة، حيث تأهل لتفوقه في المواجهات المباشرة أمام الاستقلال.


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