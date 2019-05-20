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إذا اندلعت الحرب

أمريكا تحدد 35 ألف هدف إيراني سيتم تدميرهم بشكل انتقائي

عرب وعالم

عبدالخالق عبدالله
عبدالخالق عبدالله

محمد فضل

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أمريكا

عبدالخالق عبدالله

أهداف عسكرية

قال الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي محمد بت زايد، إن أمريكا حددت 35 ألف هدف عسكري إيراني ستقوم بتدميرهم بشكل انتقائي إذا اندلعت الحرب.

وكتب "عبدالله" عبر حسابه على "تويتر" :" في حال اندلاع حرب في المنطقة حددت القوات الامريكية نحو 35 الف هدف عسكري في ايران ستقوم بتدميرها بشكل انتقائي وممنهج من بينها منصات صاروخية وقواعد عسكرية ايرانية تهدد الملاحة في مضيق هرمز قامت ايران ببنائها في جزيرة ابو مرسى الاماراتية التي تحتلها ايران منذ سنة 1971 .

وتشهد منطقة الخليج أزمة كبيرة في ظل تهديد بحرب وشيكة بين واشنطن وإيران.


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