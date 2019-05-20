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نائب يشيد بحملات الأحياء لمواجهة المظاهر السلبية بالشوارع

الحياة السياسية

النائب طارق متولي
النائب طارق متولي

حسن علام- متابعات

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أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس، وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الأحياء بمختلف المحافظات، في مواجهة المظاهر السلبية بالشوارع، وإعادة الانضباط بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين، والسعي للقضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية وتيسير حركة المرور.

وأضاف متولي، في بيان له، أن تحقيق التواجد الشرطي والأمني والانضباط والنظام بالشارع، يساهم في إعادة الوجه الحضاري لمصر بالتنسيق مع أجهزة الأحياء.

وأوضح النائب أن بعض المحال والمقاهي لا تكتفي بالمساحة المؤجرة، بل تمتد لتشغل الرصيف المخصص للمشاة، ونصف الطريق المخصص بمرور العربات، بما يتسبب بالتكدس المروري، وتشويها لمظهر الحضاري للشارع.

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