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بالفيديو.. مقلب غير متوقع من نجم ليفربول لـ«صلاح»

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

أمير سعد

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذى يظهر فيه الفرعون المصرى وهو نائم على الأرض فى الطائرة خلف المقاعد، وزملاؤه يوثقون اللحظة التى سرعان ما لفتت انتباه صلاح للكاميرا، قبل أن يبتسم للموقف.

وحرص «تشامبرلين» على توثيق لحظة نوم محمد صلاح على الأرض فى الطائرة أثناء ذهاب الفريق إلى المعسكر التدريبى الذى سيقام فى إسبانيا لمدة أسبوع.

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام مطلع يونيو المقبل فى نهائي دورى أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

وحقق ليفربول فوزًا تاريخيًا على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وحقق ليفربول الريمونتادا بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو"، ليتأهل فريق محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا لملاقاة توتنهام، في حين حجز توتنهام مقعده في نهائي دوري ابطال اوروبا على حساب أياكس أمستردام الهولندي.

وثق زملاء النجم المصرى محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطنى، لحظة نوم الفرعون المصرى على الأرض فى الطائرة أثناء ذهاب الفريق إلى المعسكر التدريبى الذى سيقام فى إسبانيا لمدة أسبوع.

وتداولت العديد من الصفحات التابعة للنادى الإنجليزي، مقطع الفيديو الذى يظهر فيه الفرعون المصرى وهو نائم على الأرض فى الطائرة خلف المقاعد، وزملاؤه يوثقون اللحظة التى سرعان ما لفتت انتباه صلاح للكاميرا، قبل أن يبتسم للموقف.

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام مطلع يونيو المقبل فى نهائي دورى أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

وحقق ليفربول فوزًا تاريخيًا على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وحقق ليفربول الريمونتادا بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو"، ليتأهل فريق محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا لملاقاة توتنهام، في حين حجز توتنهام مقعده في نهائي دوري ابطال اوروبا على حساب أياكس أمستردام الهولندي.

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