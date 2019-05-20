أمير سعد
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الاثنين تعيين محمد عادل حكمًا لمباراة الصفاقسي والنجم الساحلي المقررة بعد غد الأربعاء ضمن المرحلة 23 من الدوري التونسي.
وسيكون الحكم المصري محمد عادل الحكم الرئيسي للقاء ويساعده مواطناه تحسين أبو السادات وأحمد علي.
ويتنافس الفريقان على الانفراد بالمركز الثاني وحسم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.
ويحتل النجم الساحلي المركز الثاني برصيد 44 نقطة، وخلفه الصفاقسي بفارق الأهداف، بينما يتصدر الترجي جدول الترتيب برصيد 54 نقطة وذلك قبل أربع جولات على النهاية.
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