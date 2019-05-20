  • الإثنين 20 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:19 م
بحث متقدم
الملك سلمان

موجز الملك سلمان اليوم.. تبرع سخي وأمر ملكي جديد

فتاة

جلست بجوار والدها بملابسها الداخلية فوقعت الكارثة

شيخ الأزهر أحمد الطيب

شيخ الأزهر: المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ضد الطبيعة

الخادمة

الكويت تفجر مفاجأة والفلبين تُكذب وترفع دعوى جنائية

صلاح والفتاة

من هي الفتاة الحسناء التي ظهرت مع "صلاح"؟

السفارة المصرية بالكويت

القنصلية المصرية في الكويت تواجه أزمة جديدة بعد رفض طلبها

ارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد تحذر: موجة حارة تبدأ غدا.. تصل 44 درجة

تقرير بحثى يكشف المخاطر التى تواجه دول الخليج

مفاجأة.. دولة خليجية تعلن استعدادها للتوسط بين أمريكا وإيران

أرشيفية

الإفراج عن معصوم مرزوق ويحيى القزاز

وزير الكهرباء

الكهرباء تعلن زيادة الأسعار في هذا الموعد

محمد عادل حكمًا لمباراة الصفاقسي والنجم

الرياضة

محمد عادل حكمًا لمباراة الزمالك وإنبي
محمد عادل حكمًا لمباراة الزمالك وإنبي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله المخرج محمد فاضل عن عادل إمام

#

«البنا» حكمًا لمباراة الهلال السوداني والنجم

#

محمد عادل حكمًا لمباراة الزمالك والمصرى

#

طاقم تحكيم مصري لقمة الأفريقي والصفاقسي

المصريون

محمد عادل

النجم الساحلى

الصفاقسي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الاثنين تعيين محمد عادل حكمًا لمباراة الصفاقسي والنجم الساحلي المقررة بعد غد الأربعاء ضمن المرحلة 23 من الدوري التونسي.

وسيكون الحكم المصري محمد عادل الحكم الرئيسي للقاء ويساعده مواطناه تحسين أبو السادات وأحمد علي.

ويتنافس الفريقان على الانفراد بالمركز الثاني وحسم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل النجم الساحلي المركز الثاني برصيد 44 نقطة، وخلفه الصفاقسي بفارق الأهداف، بينما يتصدر الترجي جدول الترتيب برصيد 54 نقطة وذلك قبل أربع جولات على النهاية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» محمد عادل حكمًا لمباراة الصفاقسي والنجم
» جلست بجوار والدها بملابسها الداخلية فوقعت الكارثة
» «كلارك» مديرًا فنيًا لمنتخب اسكتلندا
» الأمم المتحدة: أكثر من 78 ألف نازح جراء معارك طرابلس
» الملك سلمان يخص 25 قاضيًا بأمر ملكي جديد
» بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
» البورصة تخسر 7.7 مليار جنيه
» "صلاح" يزين تشكيل ليفربول في مدريد
» أرملة: والدة زوجي تبكي عليّ بشدة
» فرنسا تخلي برج إيفل.. تعرف علي السبب
» صهر "ترامب" يفجر فضيحة عن صفقة القرن

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان