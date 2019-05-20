» جلست بجوار والدها بملابسها الداخلية فوقعت الكارثة

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اغتصاب

محكمة

فتاة

زوجها

والدها

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة متهم باغتصاب ابنته لـ 17 يونيو للمرافعة.

وكشفت تحقيقات نيابة العمرانية في اتهام "نجار " باغتصاب ابنته تحت تأثير مخدر "الاستروكس" وتبين قيام المتهم "طة.ر" 39 سنة بمواقعة المجني عليها "دينا " بغير رضاها، بأن صفعها علي وجهها، مهددا إياها بالإيذاء، ثم جثم عليها ونزع عنها ملابسها، واغتصبها، وكانت المجني عليها وقتها لم تبلغ من العمر 18 سنة.

وخلال التحقيقات قالت المجني عليها، إنه عقب نشوب خلاف بينها وبين زوجها، قررت ترك منزل الزوجية والتوجه إلي منزل والدتي بمحافظة المنوفية، ثم حضر والدي وطلب مني الحضور معه الي العمرانية، مضيفة أنها يوم الواقعة أحضرت لوالدها الإفطار وقدمته له، موضحة أنها شعرت بحرارة الجو مما اضطرها إلى التخلى عن ملابسها وجلست بالملابس الداخلية فقط، لافتة إلى أنها فى ذلك الوقت فوجئت بوالدها يلامس أماكن حساسة فى جسدها، مشيرة إلى أنها أثناء ذلك صرخت وحاولت أن تستغيث بأى أحد، موضحة أن والدها المتهم نهرها وصفعها على وجهها، مضيفة أنه قام أيضا بإزالة ملابسها عنها وعاشرها معاشرة الأزواج، وعقب الانتهاء طلبت والدتها واخبرتها بالواقعة، التى حضرت لها على الفور واتجها إلى قسم شرطة العمرانية وحررا محضرا بالواقعة.

ومن جانبه، كشف قال المتهم أنه من متزوج من سيدة تدعى "نوال.ع" أنجب منها الطفلة المجني عليها "دينا"، التى تزوجت وأقامت بحلوان، مضيفا أنه منذ شهر حدث خلاف بينها وبين زوجها فعادت إلى والدتها بالمنوفية، وظلت لمدة أسبوع، ثم توجهت إليها وطلبت منها الحضور لمنزلي بالعمرانية، موضحا أنه يوم الواقعة تعاطى مخدر "الاستروكس"، لافتا إلى أنه عقب ذلك طلب من ابنته تجهيز الإفطار له، مشيرا إلى أنها بعد ذلك جلست بجواره فى السرير وأخبرته انها تشعر بالحر وخلعت ملابسها، وظلت بملابسها الداخلية، موضحا أنه عقب ذلك شعر انها ليست ابنته، فقام بالاعتداء عليها ولامس مواطن العفة بجسدها.

وبالعرض علي النيابة، أحالت الأب المتهم في القضية المقيدة برقم 12765لسنة 2018 للمحاكمة الجنائية العاجلة .


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