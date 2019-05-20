» بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة

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المصريون

الزمالك

المغرب،

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة قادمة من المغرب، بعد خوض مباراة ذهاب نهائي البطولة الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي على الملعب البلدي ببركان، والتي انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف في الدقيقة 94 سجله التوجولي لابا كودجو.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة اليوم على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا استعدادا للقاء العودة لمواجهة نهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب في إياب البطولة الكونفدرالية، ويسعى الفريق الأبيض لتعويض خسارته في الذهاب من أجل التتويج باللقب الأول للأبيض في بطولة الكونفدرالية.

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