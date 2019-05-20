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الأمم المتحدة: أكثر من 78 ألف نازح جراء معارك طرابلس

عرب وعالم

اشتباكات طرابلس
اشتباكات طرابلس

خالد الشرقاوي - وكالات

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نزوح 40 ألف مدني بسبب حرب طرابلس

أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، ارتفاع أعداد النازحين جراء القتال بالعاصمة الليبية طرابلس والمناطق المحيطة بها إلى أكثر من 78 ألف شخص.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وقال دوغريك: "يستمر نزوح المدنيين في التزايد نتيجة للاشتباكات في طرابلس وما حولها ، حيث اضطر أكثر من 78 ألف شخص، حتي الآن، إلى الفرار من منازلهم".
وأردف: "زملاؤنا في المجال الإنساني قلقون للغاية بشأن انقطاع إمدادات المياه إلى طرابلس".
وأوضح: "وبالأمس، اقتحمت مجموعة مسلحة محطة توزيع المياه الرئيسية بطرابلس وأغلقت صمامات المياه التي تزود العاصمة وغيرها من المدن شمال غربي البلاد، بما في ذلك غريان والزوايا، مما قد يؤثر على إمكانية حصول أكثر من مليوني شخص علي المياه".
وتابع: "تشهد بعض المناطق في طرابلس بالفعل انخفاضًا في ضغط المياه، ومن المتوقع أن يكون التأثير الكامل محسوسًا في اليومين المقبلين ما لم يتم إعادة فتح الصمامات".
ومنذ 4 أبريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، هجوما للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين، كونها وجهت ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.
وتمكنت قوات حفتر من دخول أربع مدن رئيسية تمثل غلاف العاصمة (صبراتة، صرمان، غريان، وترهونة)، وتوغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس، لكنها تعرضت لعدة انتكاسات، وتراجعت في أكثر من محور، ولم تتمكن من اختراق الطوق العسكري حول وسط المدينة، الذي يضم المقرات السيادية.
وتعاني ليبيا منذ 2011 صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر، الذي يقود الجيش في الشرق.

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