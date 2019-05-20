حريق 15 عشة بالدقي والحماية المدنية تسيطر على الموقف

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اخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريق شب في 15 عشة بجوار السكة الحديد بشارع السودان في الدقي، ولم يسفر الحادث عن وقوع اي خسائر بشرية.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق في عشش بجوار إحدى السكك الحديدية بشارع السودان بدائرة قسم شرطة الدقي، وأمر اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بـ5 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، وتم إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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