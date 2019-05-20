فرنسا تخلي برج إيفل.. تعرف علي السبب

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متابعات- محمد الخرو

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السلطات

باريس

العاصمة

برج إيفل

قامت السلطات الفرنسية بإخلاء برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، بعد تسلق رجل البرج.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" عن المشغل، بحسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم إخلاء برج إيفل بعد رصد متسلق على البرج، فيما نصحت السلطات الناس بتأجيل زياراتهم إلى البرج حتى إشعار آخر.

ويزور برج إيفل، الذى يعتبر الرمز الرئيسى للعاصمة الفرنسية، عدة ملايين من الأشخاص سنويًا، ووفقًا لمستخدمى "تويتر" وصلت الشرطة إلى الموقع وتتفاوض مع الرجل، ويتم حاليًا تأمين المنطقة القريبة من برج إيفل من قبل الشرطة.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإنه عندما تم اكتشاف ذلك الشخص، كان بالفعل فى الطابق الثانى من البرج، بارتفاع 149 مترا.

وعادة ما يتم غلق البرج بسبب الاحتجاجات التى تشهدها باريس منذ فترة بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس، إيمانويل ماكرون، وقررت السلطات الفرنسية، من قبل وأكثر من مرة إغلاق برج إيفل، بسبب الاحتجاجات التى تتم فى ساحة مارسوف فى باريس.

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