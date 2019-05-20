3 مفاجآت في قائمة الفراعنة بكأس أمم إفريقيا

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كرة القدم

الفراعنة

شوبير

كاس الامم الافريقية

ملعب برج العرب

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني اعلان القائمة النهائية للفراعنة خلال ساعات، وذلك بعد انتهاء الاجتماع الذي تم عقده بقيادة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري.

ويجتمع الجهاز الفنى للمنتخب حاليا، من أجل وضع الرتوش الأخيرة، على قائمة الفراعنة، والتى تستعد لخوض مباراتى تنزانيا وغينيا ودياً أيام 13 و16 يونيو القادم على ملعب برج العرب.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى على ضم ثلاثي حراس المرمى " أحمد الشناوى حارس مرمي بيراميدز ومحمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومحمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك".

بينما كل من محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة ومحمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودى سيكونوا جاهزين فى أى توقيت يحتاجهم المنتخب.

وأوضح شوبير، أن القائمة من الممكن أن تشهد عودة اللاعبين الخبرات متمثلة فى عبدالله السعيد لاعب بيراميدز ووليد سليمان لاعب النادى الأهلى.

ويذكر أن المنتخب الوطنى، سيلعب ضمن مباريات المجموعة الاولى التى تضم كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو خلال ساعات.


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