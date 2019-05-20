الذهب يسجل أدنى مستوياته في 2019

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يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق في التعاملات المسائية اليوم الإثنين 20 مايو.

أسعار الذهب فى مصر:-

عيار الذهب 18: 521 جنيها

عيار الذهب 21: 608 جنيهات

عيار الذهب 24: 695 جنيها

الجنيه الذهب 4864 جنيها

أوقية الذهب 1277 دولارا

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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