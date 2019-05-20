الرئيس يمنح سفير الصين بالقاهرة وسام الجمهورية

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كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى سفير الصين بالقاهرة، بسبب انتهاء فترة عمله سفيرا للصين بمصر بعد مضي 9 سنوات قضاها في منصبه أسهم خلالها في دفع وتعزيز العلاقات المصرية الصينية.

وقام الرئيس السيسي بمنح السفير الصيني وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لجهوده ودوره فى دعم العلاقات بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب السفير الصينى، عن عميق التقدير وخالص الشكر والاعتزاز للرئيس، معتبراً أن هذا التكريم ليس لشخصه وجهوده فحسب، بل لدولة الصين حكومة وشعباً، وانعكاساً لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين من مراحل متقدمة وعلاقة استراتيجية غير مسبوقة، معبراً عن امتنانه وشكره للمسئولين المصريين لما لاقاه من تعاون ودعم، وكذلك تجاه الشعب المصري صاحب الحضارة العريقة.
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