"صلاح بعيون الصحافة الانجليزية قبل نهائي أوروبا

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أشادت صحيفة "إكسبريس" الانجليزية بمهارات اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي قبل لقاء فريقه بـ"توتنهام" الانجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 1 يونيو المقبل بالعاصمة الاسبانية "مدريد".

وقالت الصحيفة، "محمد صلاح كان لديه موسم رائع آخر مع ليفربول، على الرغم من تسجيله 22 هدفاً فى مسابقة الدوري الإنجليزي، عكس الموسم الماضى الذى سجل فيه 32 هدفاً".

وأضافت الصحيفة ذائعة الصيت فى إنجلترا، "محمد صلاح حقق العديد من الأرقام القياسية فى موسمه الثاني مع ليفربول، كما نجح فى الحصول على جائزة الحذاء الذهبى التى تمنح لأفضل هداف فى مسابقة الدوري الانجليزي للموسم الثانى على التوالى، واللاعب الوحيد هذا الموسم الذى يسجل 20 هدفاً بأكثر من 60% من محاولاته، كما نجح فى الوصول إلى مرمى المنافسين 104 مرة".

وتحدثت الصحيفة أن المجد ينتظر محمد صلاح في العاصمة الإسبانية "مدريد"، وذلك بقيادة ليفربول للحصول على لقب دوري ابطال اوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

وحقق ليفربول فوزًا تاريخيًا على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وحقق ليفربول الريمونتادا بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو"، ليتأهل فريق محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا لملاقاة توتنهام، فى حين حجز توتنهام مقعده فى نهائى دورى أبطال أوروبا على حساب أياكس أمستردام الهولندى.


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