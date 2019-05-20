  • الإثنين 20 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:41 م
بحث متقدم
زعيم داعش

القبض علي مسئول "السبايا" في "داعش"

الرئيس السيسي

الرئيس يمنح سفير الصين بالقاهرة وسام الجمهورية

صلاح

"صلاح بعيون الصحافة الانجليزية قبل نهائي أوروبا

بالفيديو.. سهير البابلي: الإخوان مش مصريين

حقيقة وفاة "سهير البابلي

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب بالبورصة" لجلسة 15 إبريل

وقف محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب بالبورصة"

المتظاهرات السودانيات

"البشير" أمر ضباطه باغتصاب المتظاهرات

الدولار

خسارة جديدة للدولار أمام الجنيه ليسجل هذا السعر

المجلس العسكري السوداني

قرار جديد للمجلس العسكري السوداني بشأن المعارضة

الداخلية

الداخلية تضبط 19 تشكيلا عصابيا بغسل 1.1 مليار جنيه

الرئيس

السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة نوبل إنرجي الأمريكية

وقف محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب بالبورصة"

قضايا وحوادث

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب بالبورصة" لجلسة 15 إبريل
تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب بالبورصة" لجلسة 15 إبريل

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة

#

اليوم.. محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين بـ"التلاعب بالبورصة"

#

اليوم.. محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب في البورصة"

#

لـ15 أبريل.. تأجيل محاكمة نجلي مبارك بـ«التلاعب بالبورصة»

محاكمة جمال مبارك

محاكمة علاء مبارك

هيئة محكمة علاء مبارك

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، وقف نظر قضية محاكمة علاء و جمال مبارك و آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة" لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين? فىجريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين? فى? جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. وفاة حكم أثناء مباراة بالدوري البوليفي
» شاهد.. لحظة تفجير برج "مارتن" في بيت لحم
» في سهرة رمضانية.. وصلة رقص لـ رانيا يوسف وإلهام شاهين
» سعر الريال السعودي أمام الجنيه
» شاهد.. انهيارات أرضية نتيجة الفيضانات في البرازيل
» الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدًا
» دولة إسلامية توقظ الصائمين بـ مقاتلات أف 16
» شاهد.. وصلة رقص لـ"نانسي عجرم" في عيد ميلاد ابنتها
» ضربة موجعة.. "جوجل" تحرم "هواوي" من بعض خدماتها
» المالية: خطة طوارئ لمواجهة أعطال التحصيل
» 5 تذاكر حد أقصى لكل مشجع بأمم أفريقيا

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • مغرب

    06:52 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان