» شاهد.. لحظة تفجير برج "مارتن" في بيت لحم

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صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

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عرضت فضائية "Euro News" مقطع فيديو يرصد لحظة تفجير برج مارتن، في بيت لحم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الفيديو أن المبنى المكون من 21 طابقًا، وهو المقر العالمي السابق لشركة بيت لحم لصناعة الفولاذ والحديد، ويبلغ عمره47 عامًا، حيث تم افتتاحه عام 2003.

وظل المبني شاغراً لمدة عشر سنوات، حتى قام فريق متخصص في أعمال الهدم بتفجير "برج مارتن تاور"، وأدى انهيار المبنى إلى تصاعد سحابة كثيفة من الغبار استمرت لعدة دقائق قبل أن تستقر على الأرض.

شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=8RsiUnUnxig

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