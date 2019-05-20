» شاهد.. لحظة تفجير برج "مارتن" في بيت لحم

القبض علي مسئول "السبايا" في "داعش"
الرئيس يمنح سفير الصين بالقاهرة وسام الجمهورية
"صلاح بعيون الصحافة الانجليزية قبل نهائي أوروبا
حقيقة وفاة "سهير البابلي
وقف محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب بالبورصة"
"البشير" أمر ضباطه باغتصاب المتظاهرات
خسارة جديدة للدولار أمام الجنيه ليسجل هذا السعر
قرار جديد للمجلس العسكري السوداني بشأن المعارضة
الداخلية تضبط 19 تشكيلا عصابيا بغسل 1.1 مليار جنيه
السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة نوبل إنرجي الأمريكية
إيمان هاني
مغرب
فجر
03:25
شروق
05:01
ظهر
11:56
عصر
15:36
18:52
عشاء
20:22