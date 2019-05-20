  • الإثنين 20 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:41 م
بحث متقدم
زعيم داعش

القبض علي مسئول "السبايا" في "داعش"

الرئيس السيسي

الرئيس يمنح سفير الصين بالقاهرة وسام الجمهورية

صلاح

"صلاح بعيون الصحافة الانجليزية قبل نهائي أوروبا

بالفيديو.. سهير البابلي: الإخوان مش مصريين

حقيقة وفاة "سهير البابلي

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب بالبورصة" لجلسة 15 إبريل

وقف محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب بالبورصة"

المتظاهرات السودانيات

"البشير" أمر ضباطه باغتصاب المتظاهرات

الدولار

خسارة جديدة للدولار أمام الجنيه ليسجل هذا السعر

المجلس العسكري السوداني

قرار جديد للمجلس العسكري السوداني بشأن المعارضة

الداخلية

الداخلية تضبط 19 تشكيلا عصابيا بغسل 1.1 مليار جنيه

الرئيس

السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة نوبل إنرجي الأمريكية

"الحرية المصري" يوزع ملابس جديدة وأحذية للأسر الأولى بالرعاية

الحياة السياسية

الحرية المصري
الحرية المصري

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"الأوقاف": 6 ملايين جنيه للأسر الأولى بالرعاية

#

سما المصري تظهر بـ"الحجاب" من جديد: انتظروا المفاجأة

#

"الصناعة" تتعاقد مع الصين لتوريد دراجات "سكوتر" كهربائية

#

أبوريدة: قادرون على تنظيم بطولة أمم أفريقيا

الريال السعودي

الجنية المصري

قامت أمانة المرأة بحزب الحرية المصري بمحافظة الجيزة بإشراف يوسف خطاب، أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة ورعاية صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، بتوزيع ملابس جديدة، وأحذية بالمجان على الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة الجيزة.

وقالت الإعلامية عبير محمود أمينة المرأة أن الحزب حريص على دعم الأسر الأولي بالرعاية من خلال تقديم بعض الملابس الجديدة  والأحذية لمختلف الأعمار وسيتم توزيعها علي أمينات المرأة في الأقسام والمراكز بالمحافظة لتوزيعها علي الأسر المستفيدة.

وأضافت محمود أن التوزيع مستمر على دفعات متتالية حتى حلول عيد فطر المبارك من خلال مقرات حزب الحرية المختلفة المنتشرة في المحافظة .

وأوضحت الإعلامية عبير محمود ان توزيع الملابس الجديدة على الأسر الأكثر احتياجًا  من جانب أمانة الحزب خلال  هذا العام تاتي ضمن  مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تعد بداية حقيقية لإنقاذ المواطنين  ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا في مصر، وتوفير الحياة الكريمة لهم خلال العام الحالي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. وفاة حكم أثناء مباراة بالدوري البوليفي
» شاهد.. لحظة تفجير برج "مارتن" في بيت لحم
» في سهرة رمضانية.. وصلة رقص لـ رانيا يوسف وإلهام شاهين
» سعر الريال السعودي أمام الجنيه
» شاهد.. انهيارات أرضية نتيجة الفيضانات في البرازيل
» الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدًا
» دولة إسلامية توقظ الصائمين بـ مقاتلات أف 16
» شاهد.. وصلة رقص لـ"نانسي عجرم" في عيد ميلاد ابنتها
» ضربة موجعة.. "جوجل" تحرم "هواوي" من بعض خدماتها
» المالية: خطة طوارئ لمواجهة أعطال التحصيل
» 5 تذاكر حد أقصى لكل مشجع بأمم أفريقيا

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • مغرب

    06:52 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان