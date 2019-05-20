الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدًا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس غدًا الثلاثاء، ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا، على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدله تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة

والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 19 درجة

ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة

وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة

وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة

وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.

يأتي ذلك بعد طقس حار تشهده البلاد اليوم، حيث تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.