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ضربة موجعة.. "جوجل" تحرم "هواوي" من بعض خدماتها

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علقت شركة "جوجل"، بعض المعاملات مع شركة "هواوي" الصينية، ما يحرم الأخيرة من خدمات تحديث أدواتها.

جاء هذا بعد وضع الحكومة الأمريكية "هواوي"، على قائمتها السوداء إذ يحرم هذا القرار الشركة من بعض المعاملات الخاصة بالبرامج والخدمات الفنية، باستثناء المتاحة بشكل علنى من خلال ترخيص مفتوح المصدر، بحسب "رويترز".

وورغم القرار، فإنّ "جوجل بلاي" والحماية الأمنية التي يوفرها جوجل بلاي بروتكت، سيستمر عملهما على أجهزة هواوي الحالية، إذ ذكرت وزارة التجارة الأمريكية الجمعة، أنّها تدرس تقليص العقوبات على "هواوي"، لمنع تعطيل عمليات الشبكة الحالية ومعداتها.

وبعد القرار لم يتضح بعد إمكانية وصول هواوي إلى برامج الهاتف المحمول، وأنّها قد تأثرت أم لا، كما لم تعلق "هواوي" على هذا الأمر، ولم يصدر تعليق حتى الآن من ممثلي وزارة التجارة الأمريكية.


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