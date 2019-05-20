» بلاغ يتهم ممدوح حمزة بالانضمام لجماعة إرهابية

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ممدوح حمزة
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تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 5290 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه ممدوح حمزة بتعمده نشر أخبار كاذبة والإساءة للدولة المصرية ومؤسساتها والتشكيك فى الإنجازات والمشاريع القومية الكبرى بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ونشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد والإضرار بالمصالح العليا ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية.

ونص محمود فى بلاغه أن ممدوح حمزة دأب فى الفترة الأخيرة على الخروج بتصريحات وأخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة عن طريق نشر معلومات وبيانات ملفقة ومغلوطة وكاذبة جملة وتفصيلاً ولا تصب إلى فى مصلحة جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى والذي يهدف لإسقاط مؤسسات الدولة المصرية.

وأكد محمود أن حمزة على تواصل كامل مع قيادات جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي وكذلك مع القنوات الداعمة للإرهاب وعلى رأسها قناة الشرق ومكملين والذى تدعمها المخابرات القطرية والتركية، وان المعلومات الكاذبة الذى ينشرها حمزة عبر صفحته الرسمية تقوم القنوات الارهابية بنشرها على مدار الساعة بغرض الإساءة للدولة المصرية وتشويه صورتها فى المحافل الدولية.

وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار قرار فوري وعاجل بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ ممدوح حمزة لارتكابه جرائم الاساءة والتحريض على الدولة والانضمام والانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وإصدار قرار بوضع اسم ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق معه فى الاتهامات الموجهه إليه، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية فى واقعة تلقى المقدم ضده البلاغ لتحويلات مالية مشبوهة من جهات أجنبية خارجية وخاصة التنظيم الدولى للإخوان، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

وفى تصريحات خاصة اتهم طارق محمود، ممدوح حمزة بتعمده نشر أخبار كاذبة عن كوبرى روض الفرج والتشكيك فى الإنجازات والمشاريع القومية التى تقوم بها الدولة المصرية ومؤسساتها، وانتماؤه وانضمامه لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وهى جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى.


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