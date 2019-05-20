» التموين تحذر من هذا الأمر

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين معيشتهم مهمة الدولة الأساسية.

وأضافت الوزارة فى بيان لها أنه حال استمرار منظومة الدعم على وضعها الحالي فسوف نصل إلى مرحلة معينة لن تستطع الوزارة معها أن تكمل أو تلتزم بدفع المبالغ المخصصة للدعم أو طرح الكميات التي يتم طرحها من السلع الأساسية. .

وأضافت الوزارة فى بيان لها أنه حال استمرار منظومة الدعم على وضعها الحالي فسوف نصل إلى مرحلة معينة لن تستطع الوزارة معها أن تكمل أو تلتزم بدفع المبالغ المخصصة للدعم أو طرح الكميات التي يتم طرحها من السلع الأساسية. .