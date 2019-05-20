» أحمد عمر هاشم: زيارة الأضرحة تجوز بشرط

20 مايو 2019 - 11:04 ص



تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، عن زيارة أضرحة آل البيت وأولياء الله والتوسل بهم في الدعاء لله قائلا: "هذا الأمر لا مانع فيه بإجماع جمهور العلماء طالما أن الشخص الذي يدعو يؤمن بالله وحده ويعتبر تلك الأماكن طاهرة مباركة".



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "أحاديث الفتنة" المذاع عبر فضائية "تن"، بأنه فيما يتعلق بالتوسل بآل البيت والأولياء يسئل الإنسان عن نيته فإذا كان يتوسل بهم وهو مؤمن بالله لا شريك له فلا مانع أما إذا كان يعتقد فيهم ويؤمن بهم فهذا شرك بالله".



وتابع: عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، قائلا: "لا نحكم ولا نتجرأ ونقول لإنسان أنك كفرت ويجب أن نسأل عن نيته، لأنه لم يقل أنا أعبد الحسين أو السيد البدوي ولا شيء في أن يسأل الإنسان الله في أماكن طاهرة لكن الواجب أن يكون السؤال لله مباشرة وما هو دارج على ألسنة الناس في هذا الشأن نتعامل معها بحسن ظن هؤلاء الناس في الله".

