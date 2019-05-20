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الأزهر: على قوى العالم إعطاء مسلمى الروهينجا حقوقهم

الحياة السياسية

الروهينجا والأزهر
الروهينجا والأزهر

متابعات حنان حمدتو

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تن

أحمد عمر هاشم

الأضرحة

استنكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الصمت على الجرائم الوحشية التي تُرتكب بحقِّ مسلمي الروهينجيا، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، حيث استمرت موجات نزوح الروهينجيا إلى دولة بنجلاديش.

ودعا المرصد فى بيان له  كل القوى الفاعلة في العالم إلى أن تعمل من أجل أن ينال مسلمو الروهينجيا حقوقهم الأساسية وعلى رأسها المواطنة والحرية والأمن، بالإضافة إلى رفع العقبات القانونية والإدارية التي تمنع عودة اللاجئين إلى بلادهم.

جدير بالذكر أن صحيفة الجارديان البريطانية قالت إنه في إطار الجهود الرامية لمحاكمة قادة الجيش في «ميانمار» بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية لمسلمي الروهينجيا، ذكر محققون تابعون للأمم المتحدة أنهم قد وجدوا انتهاكات ضد المسلمين في «ميانمار»، وذلك في أعقاب إيفاد بعثة لتقصي الحقائق، مضيفةً أن ذلك يوجب على المجتمع الدولي وقف جميع أشكال الدعم المقدم إلى جيش ميانمار.

وأوضحت أن الأمم المتحدة ذكرت في بيان أنه ليس هناك أي تقدم في قضية حماية مسلمي الروهينجيا، حيث فرّ أكثر من مليون روهينجي بسبب عملية التطهير العرقي التي تقودها قوات الجيش والميليشيات البوذية ضد المسلمين في ولاية «راخين».


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