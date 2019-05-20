إحالة صراف ضرائب للمحاكمة لتورطه في جرائم إرهاب

20 مايو 2019 - 10:54 ص

أمرت النيابة الإدارية بإحالة صراف بصيرافية صفانية التابعة لمأمورية الضرائب العقارية مباني بالعدوة للمحاكمة العاجلة، وذلك لتورطه في ارتكاب جرائم إرهابية بدائرة مركز العدوة - المنيا محل الاتهام في القضية رقم 28 لسنة 2014 جنايات كلي - المنيا.

وقد باشرت نيابة مغاغة الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم 185 لسنة 2019 بمعرفة عمرو محمد عبد المجيد -رئيس النيابة بإشراف المستشار حمادة صايم - مدير النيابة ،وكشفت التحقيقات عن اشتراك المتهم المذكور بدائرة مركز العدوة في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بما من شأنه تكدير السلم العام وجعله في خطر كما اشترك في استعراض القوة والتلويح بالعنف واقترن ذلك بجرائم القتل والشروع في القتل والانضمام لجماعة إرهابية ومساعدتها في طلب الأسلحة والأدوات وحيازة أسلحة وذخائر مما لا يجوز حيازته وإحرازه.

كما كشفت التحقيقات عن أن المتهم المذكور تم إحالته لمحكمة الجنايات في القضية رقم 28 لسنة 2014 والتي قضى فيها عليه بالسجن المشدد لمدة سبعة سنوات.

وفور ورود صورة رسمية من الحكم الصادر في القضية رقم 28 لسنة 2014 جنايات كلي -شمال المنيا المتضمنة ما سلف بيانه .انتهت النيابة لقرارها المتقدم ، بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة التأديبية.