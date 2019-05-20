مبارك: أنا غير متفائل.. وعلى العرب أن يستعدوا

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متابعات أحمد الشربينى

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حوار مبارك

حوار مبارك مع فجر السعيد

قال الرئيس الأسبق حسنى مبارك إن صفقة القرن كلام جرايد وتسريبات غير مؤكدة إلا أن هناك مقدمات غير مطمنئة.

وأضاف مبارك فى حواره مع الإعلامية الكويتية فجر السعيد، ونشرته جريدة "الأنباء" اليوم، أنه بطبيعته إنسان متفائل إلا أن الوضع الحالى لا يدعو إلى التفاؤل، مطالبًا العالم العربي أن يكون جاهزًا للتعامل مع ما قد يعلن أو يطرح حول خطة السلام الأمريكية المنتظر طرحها.

وأوضح أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وضم الجولان لإسرائيل واعترف الولايات المتحدة بذلك والتوسع الاسرائيلى فى بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة كلها أمور غير مطمئنة.


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