قطر تكشف مفاجأة بشأن دعوة الملك سلمان

متابعات - أمينة عبد العال
كشف وزير الخارجية القطري عن مفاجأة مهمة بشأن قمتي مكة الخليجية والعربية.
وأعلنت قطر أنها لم تتلق دعوة لحضور القمتين الخليجية والعربية الطارئتين اللتين من المقرر أن تعقدا بمكة المكرمة في 30 مايو الجاري بمبادرة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
ونقل مدير مكتب الإعلام في الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، اليوم الإثنين عن وزير الدولة للشئون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، قوله: "قطر لا تزال معزولة من جيرانها الخليجيين ولم تتلق دعوة لحضور المؤتمرين"، أي القمتين الخليجية والعربية.
وزير الدولة للشؤون الخارجية على هامش حفل اصدار التقرير السنوي 2018لصندوق قطر للتنمية : "إذا ابتعدنا عن الأنظمة الطفوليّة في المنطقة، كلّ المشكلات سيتمّ تسويتها"...فقطر، التي لا تزال معزولة من جيرانها الخليجيّين، ولم تتلقّ دعوة لحضور المؤتمرين". pic.twitter.com/sYAhcGOqJ2— أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) 20 مايو 2019
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