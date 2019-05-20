  • الإثنين 20 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:08 م
بحث متقدم
مبارك

مبارك: أنا غير متفائل.. وعلى العرب أن يستعدوا

صاروخ الطائف

بالفيديو.. أول مشهد لاعتراض صاروخ مكة

الفنان محمد رمضان

شكوى رسمية ضد "رمضان" بتهمة إهانة مجلس النواب

الملك سلمان

14 امتيازا للحصول على "الإقامة المميزة" بالسعودية

المتظاهرات السودانيات

"البشير" أمر ضباطه باغتصاب المتظاهرات

القيادي الفلسطيني محمد اشتية: السلطة على حافة الانهيار

أول رد فلسطيني رسمي على الخطوة الأولى لصفقة القرن

قمتي مكة

قطر تكشف مفاجأة بشأن دعوة الملك سلمان

مبارك

"مبارك": تهديد إيران للخليج لايمكن السكوت عليه

الإخواني عاصم عبد الماجد

مفاجآت مدوية عن "عبد الماجد" وسر زواجه بالسجن

السعودية

شاهد.. الصورة الأولى للهجوم على السعودية

دراسة: عصائر الفواكه قد تؤدي إلى الوفاة

الصفحة الأخيرة

الفواكه هى ملكة الحمية الغذائية
الفواكه هى ملكة الحمية الغذائية

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تحذير خطير.. مكمل غذائي«قاتل» للأطفال

#

دواء مذهل يستخدمه ترامب لشعره ينقذ ملايين الرجال

#

دراسة حديثة: ساعات النوم قد تهددك بالموت المبكر

#

دراسة: الشخير وانقطاع النفس أثناء النوم يضعفان قلوب النساء

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن تناول عصائر الفواكه أمر سيئ للغاية للصحة، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة المبكرة، بحسب دراسة جديدة .

ووجدت الدراسة أن زيادة خطر الوفاة المبكرة، من أي سبب، لدى الذين يستهلكون الكثير من المشروبات السكرية.

وقارن الباحثون الأمريكيون، لأول مرة، عصير الفواكه مع المشروبات المحلاة بالسكر مثل المشروبات الغازية، ووجدوا ارتباطات متشابهة للغاية بين عصائر الفواكه والمشروبات السكرية، مع زيادة خطر الوفاة المبكرة، على الرغم من أنهم أكدوا ضرورة إجراء المزيد من البحوث.

ووصف أحد الخبراء الدراسة بأنها مهمة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خطر من تناول كوب واحد من عصير الفاكهة بحجم 150 مل يوميا.

وحللت الدراسة بيانات 13440 شخصًا، وتم تسجيل استهلاكهم للمشروبات السكرية وعصائر الفاكهة عن طريق استبيان حول عدد المرات التي تناولوا فيها المشروبات.

وخلال متوسط متابعة لمدة ست سنوات، كان هناك 1000 حالة وفاة لأسباب مختلفة، و168 حالة وفاة بسبب مرض الشريان التاجي.

وبعد أخذ عوامل مثل السمنة في الاعتبار، زاد خطر الوفاة لدى الأشخاص الذين لديهم أعلى كمية استهلاك بنسبة 11% بسبب كل 340 مل إضافية من المشروبات المحلاة بالسكر، وزيادة بنسبة 24% لكل 340 مل إضافية من عصير الفاكهة المستهلكة.

وقال الباحثون، بما في ذلك من جامعتي إموري في أتلانتا وكورنيل في نيويورك: "هذه النتائج تشير إلى أن ارتفاع استهلاك المشروبات السكرية، بما في ذلك عصير الفاكهة، يرتبط بزيادة الوفيات".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة تبرع كريستيانو رونالدو لغزة بمليار ونصف
» التموين تحذر من هذا الأمر
» العثور على سلحفاة معمرة نافقة
» طبيب ينتحر عاريًا في نهار رمضان
» أحمد عمر هاشم: زيارة الأضرحة تجوز بشرط
» يقتل صديقه بطريقة بشعة ويخفى جثته بالمقابر
» السيسي "أول مشجع" بكأس أمم أفريقيا 2019
» السعودية تحذر مواطنيها من هذا الأمر بشأن تركيا
» ورشة بالحكام حول كيفية استخدام «الفار»
» بسمة وهبة تحرج ضيفها.. والأخير يرفض الإجابة
» إبراهيم سعيد يوبخ لاعب وسط "الزمالك"

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان