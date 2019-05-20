14 امتيازا للحصول على "الإقامة المميزة" بالسعودية

20 مايو 2019 - 10:13 ص

كشفت الجريدة الرسمية السعودية تفاصيل قانون "الإقامة المميزة" الجديد، متضمنًا 14 مادة، أبرزت بشكل خاص الامتيازات التي سيحظى بها أصحاب مثل هذه الإقامة، والشروط الواجبة لاستحقاقها.

ونص القانون على أن حامل الإقامة المميزة في المملكة يتمتع بالحقوق والمزايا التالية:

1- الإقامة في المملكة مع أسرته.

2- تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة.

3- استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.

4- امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية؛ وذلك فيما عدا مدينتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية؛ وفقًا لما تحدده اللائحة.

5- الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعا وتسعين) سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل. ونص القانون كذلك على أن "هذا الحق قابل للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة".

6- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يُسمح باقتنائها نظاميا في المملكة.

7- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ويشمل ذلك أيا من أفراد أسرته؛ فيما عدا المهن والأعمال التي يُحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.

8- حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا.

9- استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.

10- مزاولة الأعمال التجارية؛ وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي.

أما الشروط الواجبة في المتقدم للحصول على الإقامة المميزة بالسعودية بنوعيها المؤقت والدائم، فتتمثل في التالي:

11- تقديم جواز سفر ساري المفعول.

12- ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة.

13- تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.

14- تقديم سجل جنائي يثبت خلوّ المتقدم من السوابق، تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يُثبت خلوّه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.

علاوة على ذلك، أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدما من داخل المملكة.