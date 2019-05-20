معلومة كارثية عن امتحانات الثانوية العامة

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عقب الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، على توقف "السيستم"، أثناء امتحانات طلبة الثانوية العامة، قائلاً: "إحنا في كارثة"، مؤكدًا أنه حذر في وقت سابق من إمكانية حدوث هذه المشاكل.

وأضاف "مغيث"، في في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، مع الإعلامي سيد علي، قائلاً: "ولأول مرة في تاريخ مصر الطلبة "مش عارفين هيمتحنوا إزاي، وشاغلهم السيستم مش الموضوعات اللي درسوها".

 وشدد الخبير التربوي، على أن ظروف النجاح لم تتوفر لهذه التجربة التعليمية، معقبًا:  "فيه فلوس أنفقت، وناس أخدت الفلوس دي" -حسب تعبيره-.

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